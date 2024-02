The game-Nessuna regola | una delle migliori cose di David Fincher

L’annuncio di “ Another Crab’s Treasure ”, un Souls -Like a tema crostacei, ha lasciato i giocatori entusiasti e incuriositi di scoprire di più su questa ... (gamerbrain)

Quando i generali russi facevano «war game» sulla guerra con la «Dasinia» (ovvero la Cina): In un'epoca in cui la sicurezza globale sembra sempre più precaria, la Russia ha annunciato il lancio di un innovativo simulatore di esplosione nucleare… Leggi ...informazione

Il Tokyo game Show 2024 prende forma: appuntamento a settembre in forma ibrida: Se purtroppo già sappiamo che l'E3 è stato cancellato per sempre e dunque non lo rivedremo più, un'altra storica kermesse prosegue invece la sua corsa e getta le basi per la sua nuova edizione: stiamo ...everyeye

Final Fantasy 7 Rebirth VS Like a Dragon: Infinite Wealth, Segway a confronto in video: game Informer ha pubblicato un video in cui mette a confronto l'impiego del Segway in Final Fantasy 7 Rebirth e Like a Dragon: Infinite Wealth. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 29/02/2024 Sia Final ...multiplayer