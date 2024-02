The Batman 2 | il commissario Gordon sarà approfondito? Risponde Jeffrey Wright

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ci vuole tempo per vedere in sala The2 con Robert Pattinson, ma, interprete delgià nel primo film, ha detto come gli piacerebbe affrontare il personaggio nel sequel. Stanno veramente andando in quella direzione?

Con l'uscita fissata per ottobre 2025, i lavori sul sequel di The Batman dovrebbero cominciare il prima possibile L'uscita di The Batman Part II è fissata per ... (movieplayer)

La famiglia del Commissario Gordon ha un'enorme rilevanza nel mondo di Batman , come sanno gli appassionati di fumetti Mentre è in attesa della sceneggiatura di ... (movieplayer)

The Batman 2, il film racconterà la vita personale dei protagonisti Parla Jeffrey Wright: Jeffrey Wright non ha ancora letto la sceneggiatura di The Batman 2, ma ciò non vuol dire che non abbia discusso con il regista Matt Reeves del taglio che avrà il prossimo capitolo della saga ...cinema.everyeye

Potremmo vedere di più sul retroscena di Jim Gordon in The Batman Part II: Manca ancora più di un anno all'uscita di The Batman: Part Two, ma questo non impedisce agli attori di teorizzare su cosa accadrà al loro personaggio nel sequel. Jeffrey Wright, l'attore che interpret ...gamereactor

