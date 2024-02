Test Drive Unlimited Solar Crown | video gameplay al Nacon Connect 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alè stato mostrato undi, il nuovo simulatore di guida in arrivo nel corso di questosu PS5, Xbox Series XS e PC. Il publisher ha aggiunto che il gioco sviluppato da KT Racing consentirà aigiocatori di esplorare le strade 1:1 di Hong Kong, e come mostrato dal nuovodi cui sopra gli utenti avranno una grande libertà per poter esplorare la città. Difatti durante l’esplorazione disarà possibile abbattere staccionate o ancora effettuare grandi ...