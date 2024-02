Terzo mandato per i governatori | voi siete favorevoli oppure no?

Elezioni in Veneto, 2025: Terzo mandato (ormai quarto) e on altro Zaia, si cambia tutto: Ecco perché per lui è improprio parlare di «Terzo mandato», sebbene sulla sua figura sia ritagliata la norma che la Lega sta facendo di tutto per approvare in Parlamento, pronta a tornare alla carica ...corriere

Elezioni in Campania, 2025: De Luca non si ferma, la battaglia per il tris: Sul Terzo mandato scrolla le spalle e dice che è un dibattito che non lo riguarda. Anzi «è demenziale». Perché in Campania il Terzo mandato si «può fare tranquillamente non avendo recepito la legge ...corriere

Il dossier Terzo mandato. Bonaccini insiste, Schlein frena. Il gruppo dem al Senato:: "Non è una battaglia popolare": Che non abdica al personale impegno in favore del Terzo mandato per i governatori. Mentre i 5stelle non si lasciano contagiare dall’entusiasmo al punto di acconsentire all’accordo di campo coi dem ...quotidiano