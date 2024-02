Terra Amara | riassunto puntata stasera 29 02 | attentato e vendette

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è andata in onda con una nuovagiovedì sera, 29 febbraio 2024. Gli episodi trasmessi sono stati caratterizzati da diversi colpi di scena. In particolare, è girato tutto intorno all’auto esplosa di Mehmet, che ha quasi rischiato la vita. Infatti, attraverso questo, è possibile capire che qualcuno vuole ucciderlo. Intanto, Zuleyha cerca di riappacificarsi con Fikret, nella speranza di poter avere un rapporto sereno. La Altun non accetta la fine della loro amicizia.di giovedì sera: esplode l’auto di Fikret Leggi anche:spoiler: chi fa esplodere l’auto di Mehmet/Hakan Leggi anche:puntate di ...