Termovalorizzatore Montello | Giudici PD e Sala Lega | “Preoccupati per i cittadini”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La possibile realizzazione di une che ha visto la preoccupazione di 41 Sindaci che hanno firmato una lettera per chiedere spiegazioni sui rifiuti bruciati in Lombardia. LA POSIZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO Il Partito Democratico chiede che Regione Lombardia inserisca tutte le tipologie di impianto nel piano regionale, evitando il rischio che il carico complessivo di rifiuti bruciati sul territorio aumenti. Il Partito Democratico si esprime in riferimento alla lettera sottoscritta da 41 Sindaci del territorio bergamasco. “Il rischio è che aumenti il carico di rifiuti bruciati sul territorio bergamasco, anche al netto della tipologia di impianto. – dichiara il Segretario dem Gabriele–. Oggi ipoteticamente l’azienda manda i suoi rifiuti a bruciare a Dalmine, Calusco d’Adda e Brescia. Costruendo un ...

Termovalorizzatore a Montello. Arriva il «no» di 41 sindaci: IL PROGETTO. Contrarietà all’impianto nell’osservazione alla Valutazione ambientale chiesta da «Montello spa». Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del ...ecodibergamo

No di 41 Comuni al Termovalorizzatore della Montello: “Non serve ed è un rischio per ambiente e salute”: Regione e ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno voluto esprimere le proprie forti preoccupazioni riguardo l’istanza di valutazione ambientale presentata dalla Montello Spa per la ...bergamonews

Inceneritore Montello, 41 sindaci dicono no (ma non Gori): Un nuovo Termovalorizzatore «in una zona fra le più abitate ... Così come non compaiono quelle dei sindaci di Montello, San Paolo d’Argon, Albano Sant’Alessandro e Pedrengo. «Non ho firmato perché non ...bergamo.corriere