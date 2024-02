Tentato omicidio a Ravenna | donna accoltellata in negozio di frutta | è grave | fermato il titolare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Unaè stata colpita con una serie di coltellate in undie verdura nella centralissima piazza Baracca ail, lei è ricoverata in gravissime condizioni.

Montalto di Castro, arrestato tunisino per Tentato omicidio: L’attività investigativa si concludeva con l’emissione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Civitavecchia della misura cautelare per Tentato omicidio e porto illegale di armi da sparo ...ontuscia

Alta tensione tra Italia e Ungheria su Ilaria Salis, l'incontro tra i ministri degli esteri non porta passi in avanti: Per la cronaca i due feriti sono stati giudicati guaribili in pochi giorni, quindi l’accusa di Tentato omicidio pare decisamente tendenziosa. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha ...rtl

Anzio. Ladro accoltellato e massacrato di botte dopo il furto: due ragazzi fermati per Tentato omicidio: Entrambi sono gravemente indiziati in concorso dei reati di Tentato omicidio e lesioni aggravate. Nelle prime ore della mattinata del 10 dicembre dello scorso anno, gli agenti della Polizia di Stato ...ilcorrieredellacitta