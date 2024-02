“Te ne sei andato pure tu” Cinema italiano in lutto | l’attore è morto mentre il suo film è nelle sale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilè inper la morte del noto attore, protagonista anche in questi giornitografiche. Purtroppo la notizia più brutta è arrivata nella mattinata di giovedì 29 febbraio e in tanti stanno piangendo la sua dipartita. Ha lavorato in pellicole molto conosciute, ma anche a livello teatrale si era imposto collaborando con importanti colleghi. Inoltre, ilora inper la sua morte, lo paragonava per il suo aspetto ad un attore amatissimo in tutto il mondo. Lui era uno degli interpreti di Romeo è Giulietta, iluscito poco tempo fa nel grande schermo e che ha alla regia Giovanni Veronesi. Ma, come detto poc’anzi, sono davvero tanti i lavori in cui lui ha dato il ...