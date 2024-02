Tartaurghe Ninja Caos Mutante | ecco la data d’uscita del sequel!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Buone notizie per tutti gli amanti della pizza e delle quattro tartarughe mutanti più famose al mondo! Paramount ha annunciato ufficialmente ladel sequel di TartarugheL’ultimo film delle Tartarugheha ottenuto un successo davvero inaspettato. Dopo aver ottenuto un box office di ben 10 milioni di dollari, il film creato in collaborazione tra la Paramount Pictures e la Nickeloden è pronto a tornare in un sequel con di nuovo alla regia Jeff Rowe, sempre con la supervisione del creatore di questi quattro iconici eroi con guscio e maschera, Seth Rogen. Il film ha avuto un successo talmente grande che ha quasi raggiunto la soglia di 180 milioni di dollari a livello globale. Considerato tutto il successo che ha avuto, non ci sembra quindi una ...