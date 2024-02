Tarlo asiatico | a Bergamo verranno abbattuti 240 alberi L’assessore Marchesi | “Non si poteva fare diversamente”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024), controlli a tappeto anche a. Come già comunicato, a Treviolo e Curno è stato individuato poco tempo fa un focolaio di Anoplophora glabripennis, un insetto di origine asiatica altamente nocivo per molte specie di latifoglie ornamentali, arboree e arbustive che giunge a noi molto probabilmente attraverso bancali in legno. La presenza certa di questo insetto nei due comuni confinanti con la città, ha richiesto la definizione da parte dell’autorità regionale di un’area di sorveglianza i cui confini hanno ricompreso i quartieri Villaggio degli Sposi, Grumello, Longuelo, Loreto, S. Paolo, San Tomaso, Colognola, dove i tecnici ERSAF hanno cominciato ad eseguire i controlli sul verde pubblico. L’ESITO DEI PRIMI CONTROLLI E I PROVVEDIMENTI L’esito dei controlli ha purtroppo evidenziato la ...