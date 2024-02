(Di giovedì 29 febbraio 2024)- Ènel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore diiloriginario dimercoledì 28 febbraio in un incidente...

Tamponamento fra Tir in Tangenziale a Bologna, morto il camionista Marcello Falconi (51 anni) di Urbino. Era rimasto gravemente ferito: URBINO - È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna il camionista originario di Urbino rimasto gravemente ferito mercoledì 28 febbraio in un incidente stradale sulla ...corriereadriatico

