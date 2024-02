Tajani | sul caso Salis nessuna interferenza italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Non c'è alcunada parte" sul, "ci siamo preoccupati di ciò di cui ci dobbiamo preoccupare cioè della tutela dei diritti del detenuto, lo facciamo per la signoracome per tutti i detenuti italiani nel mondo". Così il ministro degli Esteri Antoniointerpellato a margine di un evento alla Camera. "Vanno rispettate all'interno dell'Unione europea le regole dell'Ue per quanto riguarda la detenzione - ha aggiunto - Siamo garantisti, abbiamo detto quello che si puo fare".