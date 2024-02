Tajani | ' Israele tuteli la popolazione a Gaza e accerti i fatti'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Le tragiche morti arichiedono un immediato cessate il fuoco per favorire più aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili. Chiediamo con forza addi tutelare lae di accertare, con rigore,e responsabilità". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio

L'unica soluzione per le tensioni in Medio Oriente è quella dei due popoli e due Stati : Israele e Palestina, indipendenti e separati. Lo ha ribadito oggi il ... (fanpage)

Spari sulla folla in fila per gli aiuti a Gaza, 104 morti. Usa: 'incidente grave': Gli ha fatto eco il governo egiziano, che in una nota del ministero degli Esteri "condanna fermamente l'attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi che stavano aspettando l'arrivo di ...ansa

Guerra Israele: Usa teme incursione in Libano: L'intelligence degli Stati Uniti ritiene che Israele stia pianificando un'incursione militare di terra nel sud del Libano. La missione potrebbe essere avviata nei prossimi mesi. Il motivo di questa ...avionews

Biennale 2024, dopo Israele si chiede lo stop all’Iran, gli organizzatori: “Nessuno sarà escluso”: Nonostante le petizioni firmate da migliaia di persone e anche da artisti illustri né Israele, né l'Iran saranno esclusi dalla Biennale 2024, come spiegano ...fanpage