Tabellone semifinali Champions League maschile 2024 volley | gli accoppiamenti

Delhi: Ruggeri stop agli ottavi, Dalla Valle punta alle semifinali: Ruggeri ha perso per 75 62 dal ceco Dalibor Svrcina (177). Venerdì l'unico superstite italiano, Enrico Dalla Valle (271), tenta l'apprpodo in semifinale affrontando il giapponese Yuta Shimizu (243).sport.tiscali

Riyadh, day 4: la meravigliosa avventura di Nachi Sager e Salvador Oria: L’altra semifinale, quella nella parte alta del Tabellone, vedrà invece in campo Juan Lebron e Ale Galan (6-1 6-2 a Campagnolo/Gutierrez) e i ‘Superpibes’ Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (6-2 6-1 ...sport.tiscali

Tennis: al “Mingori” finale per Bagnacavallo e semifinali per Zavaglia, Viserba, Asbi e Caccciari: OVER 45. Nel Tabellone Over 45 la finalissima in programma sabato alle 14.30 vedrà di fronte Ct Bagnacavallo, che in semifinale ha battuto in trasferta 2-0 lo Sporting Club Carpi, ed il Ct Cervia che ...corriereromagna