Svolta al Museo tecnico navale Arrivata l’offerta per la gestione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Potrebbe esserea unal’iter per lain concessione deldella Marina militare. Il bando lanciato da Difesa Servizi, società in house del ministero della Difesa che si occupa delladel patrimonio, non è andato deserto: diversamente dai tre tentativi precedenti, questa volta almeno un’offerta è stata recapitata nell’ambito del procedimento ad evidenza pubblica. Nelle prossime settimane la commissione di gara vaglierà la proposta. Una procedura, quella attivata da Difesa Servizi, piuttosto travagliata: la scadenza del bando, inizialmente fissata alle 18 del 12 febbraio, è stata successivamente prorogata alla stessa ora del 26 febbraio. Lunedì scorso, tuttavia, la scadenza del bando è stata ...

C'è la "Domenica al Museo": cosa fare nel week end a Palermo e in giro per la Sicilia: Spettacoli, film, teatro, mostre e visite guidate per adulti e bambini. Ecco per voi una guida con i principali eventi in programma in giro per l'Isola nel fine settimana ...balarm

La Corte dei Conti promuove la riduzione del debito della Regione: Si è Svolta nel Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2024 della Corte dei Conti della Campania.rainews

Le voci del vulcano, tra paesaggi e letteratura: Dal 2 al 4 marzo iniziativa con incontri, laboratori, esperimenti ed escursioni, narrazioni, nel territorio dei Monti Ceriti / Sabatini ...repubblica