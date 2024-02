“Svegliati Beatrice | vieni a vedere” Grande Fratello | Paolo corre nella sua stanza per avvisarla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Momento frenetico al, conche è stata svegliata bruscamente daper farleuna cosa importante. Nonostante fosse giustamente un po’ frastornata, dato che fino a pochi istanti prima stava dormendo, l’attrice si è alzata ed è corsa in giardino dove ad attenderla c’era qualcosa di inaspettato. E anche tutti gli altri hanno osservato con attenzione.casa del, poche ore dopo la puntata in diretta del 28 febbraio,è quindi stata richiamata da. E alla fine lei è stata in grado di scoprire cosa stava succedendo.emozione per la Luzzi, che è sempre più stupita da questi gesti positivi nei suoi confronti, anche ora che si è ormai ...