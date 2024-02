SuperEnalotto | centrato un “6” da 47 mila euro a Pomigliano D’Arco 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFesta ad'Arco, in provincia di Napoli, dove nell'estrazione del "SiVinceTutto" di mercoledì 28 febbraio è statoun "6" da 47.352,02grazie alla combinazione vincente 11 23 28 31 58 75. La vincita, riporta Agipronews, è stata registrata presso la tabaccheria/caffetteria La Bellè Epoque in Via Giacomo Leopardi, 111. Nel concorso di ieri è stato realizzato anche un punto "5" dal valore di 5.266,57, a cui si aggiungono 142 punti "4" da 89,44, 1.540 punti "3" da 31,18e 8.312 punti "2" da 5ciascuno. In totale le vincite realizzate sono state 9.996 per un importo pari a 154.896,27.