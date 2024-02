Suits L A | Lex Scott Davis sarà la protagonista del reboot

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'attrice raggiunge Stephen Amell e agli altri attori del cast per il pilot ordinato da NBC Lexlafemminile del pilot della NBCL.A., al fianco delmaschile Stephen Amell. Lo show è una nuova estensione dell'universo dicreato da Aaron Korsh, già autore e scrittore della serie originale. Oltre ad Amell, laaffiancherà il series regular Josh McDermitt nell'episodio pilota, la cui produzione dovrebbe iniziare a fine marzo a Vancouver. Laha ottenuto il ruolo tra svariate candidate. La trama diL.A.L.A. è incentrata su Ted Black (Amell), un ex procuratore federale di New York, che si è reinventato rappresentante dei clienti ...

Notizie serie tv: Paramount+ ordina uno spinoff di NCIS con Ziva e Di Nozzo e uno di Ray Donovan: Apple TV+ ha ordinato Neuromancer una serie in 10 episodi ispirata al romanzo di William Gibson con al centro un super-hacker, Case, che con la sua partner Molly, assassina spietata, danno vita a una ...dituttounpop

‘Suits L.A.’: Lex Scott Davis To Star Alongside Stephen Amell In NBC Pilot: Lex Scott Davis is set as a lead opposite Stephen Amell and Josh McDermitt in NBC drama pilot Suits L.A., a new extension of the Suits universe.deadline

Suits: L.A. Casts Lex Scott Davis as Female Lead Opposite Stephen Amell: Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q) has been tapped to star alongside Stephen Amell in Suits: L.A., the Los Angeles-based spinoff pilot for NBC. Davis, whose TV credits also include portraying ...aol