“Suicidio” | l’ultimo atto sulla morte del 17enne Marco Cestaro | travolto da un treno La mamma per protesta pubblica le foto del corpo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ildel figlio nel letto d’ospedale. Ildel figlio sul tavolo dell’obitorio. Ildel figlio mostrato a tutti, in quelle condizioni estreme, perché non scenda il buiodi, 17 anni, che il 13 gennaio 2017 fu trovato agonizzante accanto ai binari ferroviari a Lancenigo, pochi chilometri a nord di Treviso. A prendere la decisione di postare ledel suo ragazzopagina social “Verità e giustizia per” è stata laAnna Cattarin. Secondo la Procura si sarebbe trattato di un tentativo di, secondo la madrenon avrebbe mai potuto farlo, soprattutto dopo che un anno prima il padre ...

La sinistra è specializzata in sconfitte: la vocazione minoritaria è ormai parte essenziale, quasi fondativa, del Pd. Ed è in questo contesto che va ... (liberoquotidiano)

PESCARA: DA 27 ORE MINACCIA Suicidio SU BALCONE, PROSEGUONO TRATTATIVE: PESCARA – Da oltre 27 ore in piedi, sul parapetto di un balcone largo circa 20 centimetri, sotto la pioggia, senza mangiare né bere. Va avanti dalle 14 di ieri, nel centro di Pescara, la vicenda ...abruzzoweb

LA SCHEDA - Il percorso del fine vita in Emilia Romagna, 42 giorni dalla richiesta: Quarantadue giorni: questa la tempistica dalla richiesta di Suicidio medicalmente assistito per i pazienti dell'Emilia-Romagna. È l'iter indicato nelle istruzioni tecnico-operative che l'Assessorato ...rainews

Antonella Di Massa morta a Ischia, ipotesi Suicidio ma l'omicidio non si può escludere: cosa non torna: Si indaga per capire come sia morta Antonella Di Massa, la ischitana di 51 anni trovata morta in un campo. La pista del Suicidio è quella privilegiata, ma ogni ipotesi rimane aperta ...notizie.virgilio