Studenti della Federico II trionfano alla Cfa Research Challenge di Milano E ora la sfida globale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anche quest’anno, latra le università italiane per gli aspiranti analisti finanziari è stata particolarmente combattuta. Nel corsofinale nazionale tenutasi ieri a, tra le undici Università in gara è stata la squadra dell’Università degli Studi di NapoliII ad aggiudicarsi la vittoriaCfa2024, organizzata dal CFA Institute e localmente supportata da Cfa Society Italy, in collaborazione con FactSet e PwC. La squadra vincitrice, composta da Giacomo Capasso, Renata Laccetti, Michele Lento, Martina Majella e Gaetano Stefanelli, guidati da Giovanni Walter Puopolo, sotto la supervisione del mentore Michelangelo Gigante, CFA, FRM, si è aggiudicata il primo posto nel round nazionale, guadagnandosi così l’accesso alle ...