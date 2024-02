Straordinari e smart working | così gli italiani combattono il caro vita

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Più giorni possibili di, piùe in pensione il più tardi possibile: gliprovanoin modo attivo a fare fronte all’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto delle loro buste paga. Un bel cambio di mentalità rispetto a quella sottostante al Reddito di Cittadinanza, sussidio che i grillini avrebbero voluto concedere a chiunque si dichiarasse disoccupato e nullatenente. Anche se nel frattempo poltriva sul divano del salotto di casa. Un assurdo sociale, costato miliardi ai contribuentie in particolare alla classe media, che ben simboleggia la decrescita infelice progettata dal governo di Giuseppe Conte e dall’allora ministro del Lavoro, Luigi di Maio. Per non parlare del miraggio di trovare un impiego tramite i “navigator”, strumento che ...