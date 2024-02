(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos) - Testimone oculare, prova scientifica e confessioni. Sono queste lesulladisu cui la procura generale di Brescia e le difese di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo, dibatteranno in aula davanti ai giudiciseconda sezione penalecorte d'Appello di Brescia. A rappresentare l'accusa sarà il procuratore generale Guido Rispoli e l'avvocatoo Stato Domenico Chiaro, sulla stessa linea gli avvocati di parte civile Massimo Campa e Daniela Spandri per i fratelli Giuseppe e Pietro Castagna, il legale Adamo De Rinaldis per Elena e Andrea Frigerio, contrari a qualsiasi riapertura. Opposta la ...

Venerdì 1° marzo, in Corte d’Appello a Brescia, è fissata l’udienza per decidere della richiesta di revisione del processo per la Strage di Erba . Olindo ... (fanpage)

Milano, 29 feb. (Adnkronos) - E' l'11 dicembre 2006 quando i vigili del fuoco entrano, alle 20.29, nella palazzina del ghiaccio in via Diaz 25 a Erba , in ... (liberoquotidiano)

Strage Erba: il massacro nel 2006, l'ergastolo di Olindo e Rosa, ora la revisione/Le tappe: Milano, 29 feb. (Adnkronos) - E' l'11 dicembre 2006 quando i vigili del fuoco entrano, alle 20.29, nella palazzina del ghiaccio in via Diaz 25 a Erba, in provincia di Como, per domare le fiamme di un ...lanuovasardegna

Strage Erba: Olindo e Rosa in aula, protagonisti e assenti tra speranze e paure: Milano, 29 feb. (Adnkronos) - L'ultima immagine insieme di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la Strage di Erba (Como) è dietro le sbarre un po’ stinte di una gabbia di ...affaritaliani

Strage Erba: le tre prove della discordia al centro dell’udienza di revisione/Scheda: Milano, 29 feb. (Adnkronos) - Testimone oculare, prova scientifica e confessioni. Sono queste le prove della discordia sulla Strage di Erba su cui la procura generale di Brescia e le difese di Olindo ...lagazzettadelmezzogiorno