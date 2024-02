Strage di Piazza della Loggia | il processo a Roberto Zorzi apre e viene subito rinviato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Brescia – Il, per ladidel 28 maggio 1974, è iniziato e già. Il procedimento si è aperto davanti alla Corte d'assise di Brescia, presieduta daSpanò. L'imputato all'epoca era ventunenne ed è accusato di essere, con l'allora minorenne Marco Toffaloni che sarà giudicato dal tribunale dei minori, uno degli esecutori materiali dello scoppio che provocò otto vittime e 102 feriti. L'imputato non è presente in aula ed è rappresentato dall'avvocato Stefano Casali. Cittadino americano è residente nello Stato di Washington dove gestisce un allevamento di dobermann chiamato "Il Littorio”. In aula a rappresentare l'accusa ci sono il procuratore capo Francesco Prete e ...