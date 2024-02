Strage di palestinesi a Gaza | come sono morti Il video che può scagionare Israele | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) C'è unche sta diventando virale sui social, soprattutto sui media israeliani, che riprende dall'alto il luogo in cuidecine di civili. Il filmato viene utilizzato dall'Idf, l'esercito israeliano, per provarela maggior parte delle vittime sarebbe stata causata non dagli spari dei soldati ma dalla calca degli stessi, in una situazione finita rapidamente fuori controllo. Tel Aviv nega di essere responsabile della, sottolinea il portavoce militare Peter Lerner riferendo di due incidenti separati, centinaia di metri uno dall'altro. "Alle 4 di mattina un convoglio di 30 camion di aiuti ha superato il check-point dell'esercito nel Wadie in seguito è stato circondato da ...