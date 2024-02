Strage di Erba | Olindo | “Tarfusser ci ha ridato fiducia | spero in processo sereno”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "A me e Rosa in questi anni è mancata la possibilità di stare insieme come facevamo prima, vogliamo solo quello". Lo ha dichiaratoRomano alla trasmissione 'Iceberg Lombardia' di Telelombardia, alla vigilia dell'udienza deldi revisione a Brescia sulladi. "Ci aspettiamo che finalmente possa esserci unvero che con oggettività valuti le prove. Speriamo che a Brescia ci siano magistrati che valuteranno con serenità tutte le anomalie di questa vicenda". Domani "penso proprio che saremo in aula", dice, ringraziando "il procuratore generale di Milanoche ci ha fatto riconquistare lanella giustizia". In caso di scarcerazione, "non c'è un posto ...