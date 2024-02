Strage di Erba | Olindo | “Tarfusser ci ha ridato fiducia | spero in processo sereno”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alla vigilia dell'udienza deldi revisione a Brescia si rivolge ai fratelli Castagna: "Non nascondano la testa sotto la sabbia" "A me e Rosa in questi anni è mancata la possibilità di stare insieme come facevamo prima, vogliamo solo quello". Lo ha dichiaratoRomano alla trasmissione 'Iceberg Lombardia' di Telelombardia, alla vigilia dell'udienza