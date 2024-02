Strage di Erba – La difesa | la “nuova” prova sulle confessioni e le sentenze di condanna A Brescia inizia revisione del processo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Venerdì 1 marzo torna in aula giudiziaria, dopo tantissimi passaggi televisivi, il caso delladidell’11 dicembre 2006 quando Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini furono trucidati a sprangate e coltellate, mentre Mario Frigerio, marito della Cherubini, rimane a terra sgozzato ma vivo.ti in via definitiva all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi che sono stati giudicati in tre gradi come i responsabili della mattanza. Dopo leavvenute dopo i fermi i due coniugi, senza mai farsi interrogare durante i processi, hanno ritratto sostenendo la loro innocenza. Con lainflitta dalla Cassazione quindi il caso non è mai stato mediaticamente chiuso. I ricorsi e le istanze sono stati via via ...