Strade Bianche | i super campioni in ricognizione | Pocagar si gode il paesaggio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Siena, 29 febbraio 2024 – Un’altra vetrina importantissima per la Toscana grazie al ciclismo. Si avvicina una delle gare più attese della stagione, le. Attesa dagli atleti professionisti, che anno dopo anno hanno imparato ad amare il tracciato tra le colline da sogno della provincia di Siena e dagli amatori, che domenica 3 marzo vivranno il loro grande momento di gloria con la gara a loro dedicata. Prima, sabato 3, la sfida dei. Tra questi anche Tadej Pogacar. Lo sloveno è già in Toscana e fin dal giovedì mattina ha effettuato la primasul percorso. Tanti sorrisi e voglia di scherzare, come il portacolori della Uae Emirates ci ha abituato. E’ così che trova la concentrazione giusta in vista del primo banco di prova per lui in questa stagione. Ci sono grandi aspettative su ...

