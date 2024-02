Storytel | fra Bookpride e le nuove uscite di marzo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’audio è sempre più al centro del mercato editoriale, un nuovo media per narrare storie e raggiungere nuovo pubblico.Italia aè anche sponsor di, fiera nazionale dell’editoria indipendente,dove sarà presente con un evento per rispondere alla domanda: come si legge un audiolibro in multivoice? Sabato 9alle 11.30 in Sala Ottawa presenterà infatti un reading live di Divini Rivali con la booktoker e attrice Martina Levato e Dario Sansalone, attore e doppiatore., lediCon un’offerta di oltre 600 mila titoli, fin dal 2018Italia ha investito in un catalogo di audiolibri di qualità per i suoi abbonati. Tra ledi questo mese, disponibili in esclusiva dal 1° ...