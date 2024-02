Stewart Copeland e Irene Grandi | tre nuove date a Milano e Asti per ‘The Witches Seed’

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) foto di Kai B Joachim– La visionaria creazione di un musicista ai vertici del rock mondiale, le canzoni di una cantautrice di primo piano della scena pop-rock internazionale e una grande interprete della musica italiana che si confronta con il teatro musicale contemporaneo. Insieme per una storia di streghe, persecuzioni, illusioni e piani diabolici ambientata nel passato per raccontare anche il nostro presente. Il 25 maggio al Teatro Alfieri die poi il 31 maggio e il 1° giugno al Teatro Arcimboldi diandrà in scena TheSeed, la spettacolare e immersiva opera rock firmata dal geniale musicista e fondatore dei Police, con i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders che si aggiungono alle composizioni di, e ...