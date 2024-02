Stellantis – “La produzione della Panda proseguirà oltre il 2026 e assicurerà piena occupazione” | annuncia la Uilm

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Oggici hato che lanon cesserà nel, bensìanchequella data come minimo nel 2027 e forse anche, in virtù del suo continuo successo di mercato. Questa decisione assicura una missione industriale di lunga durata allo stabilimento di Pomigliano, nonché unadi massa tale da poter garantire l’”. E’ quanto dichiarato poco fa da Gianluca Ficco, segretario nazionale– responsabile del settore auto – e Crescenzo Auriemma, segretario generaleCampania. Pomigliano, la...

Spera (Ugl Metalmeccanici): ”Rilancio Made in Italy essenziale per ripresa dell’intero settore”.: “L’Ugl Metalmeccanici sostiene che la tutela del Made in Italy resta essenziale e trainante per la ripresa dell’intero ...reportweb.tv

Fiat Pandina, nuova serie speciale, prezzo: Tutta sulla nuova Fiat Pandina aggiornata nelle strumentazione di bordo, infotainment e ADAS con telecamera frontale.newsauto

Fiat Pandina, la storia d’amore italiana continua con la Panda più tecnologica e sicura di sempre: “Numeri che sono merito delle persone di Pomigliano”, ha affermato l’AD di Fiat, e che hanno portato Stellantis a investire cifre importanti (non svelate) che permettono, da subito, di annunciare che ...motori.ilmessaggero