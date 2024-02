Stefano Senardi | «La mia vita spericolata tra le Rockstar»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quella volta che diede la dritta giusta a Madonna per vendere più dischi, gli attacchi di panico di Elton John in fuga da Sanremo, le intemperanze di Lou Reed... Il grande discograficosi racconta in un libro di cui anticipa a Panorama qualche aneddoto molto speciale. Quando una passione folgorante diventa il tuo lavoro possono succedere cose straordinarie» racconta, classe 1956, fuoriclasse della discografia italiana, che negli anni del liceo si presentava a scuola con una manciata di 33 giri sottobraccio «da sfoggiare come le signore dell’alta società esibivano le borsette di Hermès» scrive nelle pagine del suo libro La musica è un lampo (Fandango). La musica l’ha inseguita fin da giovane, a bordo di una Citroën «due cavalli» con destinazione Londra per una ...