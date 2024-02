Stefano e il suo skate. Giù dalla montagna a 100 chilometri orari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Corre sulloboard da quando aveva 14 anni e ora, alla vigilia dei 34,Barbizzi si è tolto la soddisfazione di salire sul tetto del mondo nella specialità del Downhill. Ha conquistato il titolo iridato a Tagaytay, nelle Filippine, dove si sono dati appuntamento i migliori al mondo della tavola su rotelle. Qui, che di professione fa il grafico e lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di ricami, ha battuto tutti nella disciplina che consiste nel "buttarsi giù" alla massima velocità in discesa tenendo l’equilibrio su unoboard. "Non ho ancora realizzato fino in fondo quello che è successo, alla fine della gara ero incredulo, mi sono messo anche a piangere per la gioia, ho visto premiati tanti anni di impegno e di sacrifici che ho dedicato a questa mia grande passione", racconta dalle ...