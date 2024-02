Stangata per Pogba | squalifica di 4 anni per doping

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) –per Paul: il Tribunale Nazionale Anti, secondo quanto si apprende, ha accolto la richiesta formulata dalla Procura,ndo il centrocampista francese della Juventus per 4per la positività al testosterone in un controllo effettuato dopo la partita vinta in trasferta dai bianconeri contro l’Udinese lo scorso 20 agosto, in occasione della prima giornata di campionato. Per, 31il 15 marzo prossimo, una sanzione che rischia di mettere fine alla sua carriera in attesa di eventuali ricorsi. A questo si aggiunge la possibile risoluzione del contratto con la Juventus che chiuderebbe un secondo matrimonio disastroso. Dopo la prima esperienza fra il 2012 e il 2016, conclusa con cessione a tre cifre al Manchester ...