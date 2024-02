Stakhovsky al Parlamento Europeo | “Non serve che i russi vadano alle Olimpiadi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ex tennista ucraino Sergiy, che si è arruolato al fronte nelle forze per le operazioni speciali, è stato ospite ieri insieme a Elina Svitolina ad un evento alorganizzato dalla vicepresidente Pina Picierno. Queste le parole dell’ex atleta: “Gli atletiormai sono vicini alla propaganda del Cremlino, non credo sia necessario che partecipino“. Il convegno si è soffermato sulle ripercussioni che gli atleti ucraini dovranno rivivere dovendo competerecontro gli sportivi, 9 dei quali si sono schierati apertamente in favore della guerra. Da qui la proposta di evidenziare ai Giochi di Parigi le sofferenze che sta subendo la popolazione ucraina, portando una mostra ...