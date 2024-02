Stadio Inter | il sindaco di Rozzano | «Progetto saltato Ecco perché»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) IldiGiovanni Ferretti ha parlato del nuovoe della possibilità che non venga costruito: le parole Giovanni Ferretti, ai microfoni di Sportitalia, parla della costruzione del nuovo. Pronto un nuovo San Siro?le ultime.– «Nessuna novità attuale. A ottobre gli ultimi contatti, nel 2023 ci sono stati diversi incontri. Non abbiamo più avuto modo di confrontarci, loro hanno il diritto di prelazione fino al 30 aprile». DATA DECISIVA – «Qui capiremo tutto, capiremo le intenzioni dell’. Con una proroga l’esse rimane, se dovessero presentare uno studio di fattibilità ancora ...

