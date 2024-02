Stadio del Milan a San Donato | la protesta di Chiaravalle | “Una ferita per il territorio”

(Di giovedì 29 febbraio 2024)o – Il nuovodela Sannon piace ai residenti di. Il 26 febbraio i comitati del piccolo borgo a sud dio si sono riuniti proprio per chiedere di bloccare il progetto che porterebbe – spiegano – unoda 70mila posti con tutte le strutture connesse (parcheggi e strade) a 800 metri dalle case e poco più di un chilometro dalla “Ciribiciaccola”, il campanile dell’abbazia medievale, con solo la ferrovia e l’autostrada del Sole a separare due realtà con esigenze opposte. Patrimonio Unesco “Ci battiamo perchédiventi patrimonio dell’Unesco, patrimonio dell'umanità, patrimonio paesaggistico non solo monumentale – dice Fabio Songo, dell’associazione Borgo di– Da ...

BusInsieme, l'iniziativa per arrivare all'Olimpico: tutte le info e dettagli per Lazio-Milan: La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, sslazio.it, ha annunciato che, in vista della sfida in programma domani allo Stadio Olimpico di Roma, che vedrà i biancocelesti affrontare il Milan, nel ...laziopress

Serie C: Catania-Padova sarà la finale di coppa Italia, cosa è successo ieri e quando si gioca: Doppio confronto anche in finale, che si consumerà allo “Stadio Euganeo” e nel catino del “Massimino”: sale l’attesa per date, orari e prevendita delle due partite. Il Padova batte una Lucchese in ...sport.virgilio

Padova-Vicenza, parte la prevendita: per i tifosi biancorossi ok solo con la tessera del tifoso e cambio di nominativo vietato: Saranno infatti previste speciali iniziative allo Stadio e parte dell’incasso di competenza del Calcio Padova verrà devoluta a sostegno dei progetti promossi dalla stessa Città della Speranza.trivenetogoal