“Sta per nascere una nuova coppia” | indiscrezione bomba | chi potrebbe essere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Secondo voci bene informate, ci sarebbe già unaall’orizzonte tra i VIP. Unasu cui nessuno avrebbe scommesso. Per unache si lascia, una si mette insieme. O almeno così sembrerebbe. Voci molto bene informate sostengono che due noti VIP si starebbero frequentando. Vediamo di chi si tratta.VIP all’orizzonte- (Cityrumors.it)Nel mondo dello spettacolo tutto scorre ad una velocità impressionante ed è quasi impossibile stare dietro a tutti. Eravamo ancora lì a disperarsi per la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi e a sperare in un ennesimo ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino che ecco altre coppie che si disfano. Nell’ultima settimana al centro della scena l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni e il marito Federico ...