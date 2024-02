“Sta male | aiutiamolo” Lo scontro di fuoco | poi la crisi al Grande Fratello E la corsa con Federico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Come spesso accade, la vera puntata delinizia non appena Alfonso Signorini, Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici danno la buonanotte al pubblico di Canale 5. A quel punto gli scontri che sembravano risolti durante la diretta prendono di nuovo vita, si fanno più accesi e magari come accaduto in questo caso portano a dei veri e propri crolli. Anche perché sono quasi 6 mesi che molti dei concorrenti sono rinchiusi nella casa e i nervi iniziano a saltare con poco. Tornando alla diretta di mercoledì, tra i tanti confronti promossi da Signorini anche quello tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Si erano già chiariti nei giorni precedenti e infatti pochi si aspettavano le scintille scoppiate dopo, a tarda notte. Come se di colpo l’amicizia che li ha legati per tutto questo tempo si fosse sgretolata. Sono volate parole forti, accuse ...