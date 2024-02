Squalifica Pogba | entrano in gioco i legali e il TAS | cosa succede

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sta tenendo banco la questione legata ai quattro anni di stop inflitti al francese, ma non è ancora detta l’ultima parola Paulè statoto per quattro anni causa positività al testosterone. Un stop dunque legato al caos doping dello scorso agosto. Idel francese però sono pronti a presentare ricorso al TAS di Losanna e fino a quel momento la Juventus non risolverà il contratto di. Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda.

