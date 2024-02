Sputi | assalti | critiche | la sinistra ha delegittimato la polizia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, laormai la conosciamo: pur di gettare fango contro il governo Meloni è possibile denigrare le istituzioni dello Stato, comprese le forze dell’ordine. Emblematico quanto accaduto negli ultimi giorni, con gli scontri registrati a Pisa e a Firenze – in cui alcuni agenti, per fermare un corteo non autorizzato, hanno manganellato dei manifestanti – utilizzati in maniera strumentale per le solite sparate anti-centrodestra. A pagare il prezzo più alto è stata la, un’ondata di fango vergognosa che ha in qualche modo legittimato i violenti. Quanto accaduto ieri a Torino dovrebbe fare riflettere. Circa cinquanta persone tra autonomi dei centri sociali e anarchici hanno circondato un’auto dellaper liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere accompagnato a un ...