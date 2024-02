“Sputi ai poliziotti? Forse se li sono meritati” | polemiche per le parole della consigliera M5s della Toscana Noferi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Le forze dell’ordine avranno pure preso degli, ma io dico chese lianche”.leSilvia(M5s) che hanno suscitato polemica dentro e fuori l’Aula del Consiglio regionale, dove erano in discussione le mozioni sugli scontri tra polizia e studenti durante le manifestazioni pro Palestina di Firenze e Pisa dello scorso venerdì. Ladel Movimento 5 Stelle aveva sottolineato, in apertura di intervento, di essere schierata sempre contro la violenza usata per reprimere la libertà di pensiero. “Come la destra condannò l’uso degli idranti nell’ottobre 2021, ai tempi del governo ...