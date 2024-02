Spuntano i primi leak di OPPO Reno 12 Pro | ecco i dettagli tecnici

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Secondo le ultime anticipazioni,sembra essere al lavoro sugli smartphone della serie12. Considerando che la serie precedente,11, è stata lanciata a novembre in Cina, è probabile che la dodicesima venga annunciata nel secondo trimestre dell’anno corrente. Recentemente, una fonte attendibile ha fatto trapelare alcune specifiche chiave di uno smartphone imminente, senza rivelare il nome del dispositivo. Tuttavia, ci sono indicazioni che queste specifiche potrebbero corrispondere al presunto12 Pro, poiché alcune di esse coincidono con le informazioni trapelate in precedenza. Basandoci sulle ultime indiscrezioni trapelate in Rete,le possibili specifiche tecniche di12 Pro: lo smartphone presenterà un ampio display OLED FHD+ da 6,7 ...

Effetto Sinner, il grande ritorno del tennis come simbolo del quite luxury: Non sono solo i tipici corsi e ricorsi della moda per cui, tra i nuovi must primaverili, Spuntano gonnelline a pieghe ... E’ sempre Jannik Sinner ad aver partecipato, in prima fila, alla Milano ...ansa

MWC Barcellona 24: è il paese dei balocchi degli appassionati Mobile | E Spuntano anche un cane robot ed uno smartphone rollable: Ne abbiamo avuto modo già di parlare nei giorni scorsi che l'MWC che si tiene ogni anno a Barcellona, è la fiera mobile mondiale più importante che ci sia.iphonari

Maddie McCann, spunta un testimone contro Brueckner: «Lavorava nel resort dove è scomparsa la bambina»: Ralphs ha affermato che un amico comune di Brueckner gli aveva detto, circa una settimana prima della scomparsa di Madeleine, che «Christian aveva intenzione di portare via un bambino da Praia da Luz» ...ilmessaggero