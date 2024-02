Spunta una data di uscita per Samsung Galaxy Ring e pieghevoli

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quando uscirà ile i prossimiZ Fold 6 e Flip 6? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che entrambe le tipologie di dispositivo saranno lanciate nei mesi estivi ma ora, grazie ad un’esclusiva del sito di settore SamMobile, abbiamo a disposizione un appuntamento esatto per il prossimo evento Unpacked del produttore asiatico (dopo il primo di gennaio in cui iS24 sono stati gli assoluti protagonisti). Proprio gli esperti di SamMobile ritengono che sia ilche i prossimisaranno lanciati il 10 luglio. Si tratterebbe di una finestra temporale insolita per un evento Unpacked ma ampiamente ...