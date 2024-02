Spezia-Feralpisalò 0-2 | gli aquilotti falliscono la sfida salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La, 28 febbraio 2024 – Termina dopo cinque turni l'imbattibilità dello, che cade contro lacon un netto 0-2. Un gol per tempo e pratica chiusa, con una formazione aquilotta che ha accusato un calo di condizione. Sceglie all'inizio di fare del turnover D'Angelo con Verde con Moro in attacco, Vignali e Jagiello, lasciando fuori Nagy e Di Serio. La prima conclusione, che si spegne sul fondo, è dopo 3 minuti da parte di Vignali. Poi il colpo di testa da centro area di Jagiello sul cross dalla sinistra, finisce molto sulla destra della porta di Pizzignacco. Non è malizioso Cassata all'8',quando viene trattenuto in area da Felici, ma continua e tira, facendosi murare la conclusione. E dopo il tiraccio alto di Jagiello al 9' e di Verde all'11', lapassa in vantaggio al 13' con Manzari ...