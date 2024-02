Spalletti deve fare i conti con la forma pietosa degli esterni (Chiesa e gli altri)

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Libero fa il punto della situazione suglid’attacco italiani., ct della Nazionale,preparare le amichevoli prima dell’Europeo in Germania. Contro Venezuela ed Ecuador però, l’ex allenatore del Napoli dovrà tirare fuori dal cilindro il coniglio di turno. Daa Berardi, la maggior parte delle ali hanno problemi fisici, gli(come Zaniolo) sono scomparsi dai radar. Lo stato dipietosooffensivi italiani “Le convocazioni per le amichevoli di marzo con Venezuela e Ecuador diranno molto sulle intenzioni del ct, checon uno stato ditendente al pietosooffensivi ...

"Abbiamo la responsabilità di provare a ottenere il meglio", dice il ct azzurro in vista degli Europei FIRENZE - "Non possiamo tirarci indietro, non possiamo ... (ilgiornaleditalia)

Pistocchi a TN: “Juric Non lo vedo in una big di A. Cairo sia meno ondivago”: Torna a parlare in esclusiva su Toro News Maurizio Pistocchi, come sempre lucido osservatore delle situazioni del nostro calcio e del mondo granata. A inizio stagione Pistocchi aveva analizzato il mer ...toronews

Inzaghi deve riuscire a risparmiare energie e gambe per l’Europa. I tre allenatori del Napoli Conta di più che ci sia Osimhen: Inzaghi deve riuscire a risparmiare energie e gambe per l’Europa. I tre allenatori del Napoli Conta di più che ci sia Osimhen ...gazzetta

L'ultimo obiettivo di Inzaghi e dell'Inter: A scudetto praticamente vinto dominando in Italia, il tecnico deve evitare l'errore costato caro a Conte e Spalletti prima di lui. I record non servono, meglio puntare ad arrivare in fondo in Europa ...panorama