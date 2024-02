Spagna | presidente ChinaEU | aziende cinesi hanno contribuito a MWC 2024

l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , rischia di andare a processo per il bacio non consensuale dato nell’agosto scorso alla giocatrice ... (tpi)

Spagna. Corte suprema indaga l'ex presidente catalano Puigdemont per terrorismo: La giustizia spagnola ha adattato una massima del cattivo giornalismo: non lasciare che la realta' rovini una buona accusa", ha affermato Puigdemont Chi è Carles Puidgemont Carles Puidgemont è ex ...tg.la7

Alto Piemonte e Gran Monferrato: al via la Città Europea del Vino 2024: Un viaggio lungo un anno attraverso 20 Città del Vino dell’Alto Piemonte e del Grande Monferrato per raccontare di vino, buon cibo, cultura, storia e benessere, e tutta la ricchezza e la varietà dell’ ...teatronaturale

IN Spagna - Insulti ad una bimba con la maglia di Vinicius, arrestato un tifoso dell'Atletico Madrid: La polizia spagnola ha indagato a lungo sull'episodio ... Militao, Vinicius Jr e del presidente, Florentino Perez.napolimagazine