Spagna | MWC 2024 | dirigenti GSMA stupiti da risultati tecnologici cinesi

Spagna: presidente ChinaEU, aziende cinesi hanno contribuito a MWC 2024: Pechino, 29 feb – (Xinhua) – Le aziende cinesi hanno portato contributi importanti al Mobile World Congress (MWC) di quest’anno, ha dichiarato un addetto del settore.romadailynews

Vodafone conferma esclusiva a Swisscom per vendita attività Italia, enterprise value 8 mld: MILANO (Reuters) - Vodafone (LON: VOD) ha confermato di essere in trattative esclusive con Swisscom per una potenziale vendita di Vodafone Italia alla società di tlc svizzera per contanti. Secondo una ...it.investing

MWC, sguardi sul futuro: la ricerca al centro delle strategie: Il World Mobile Congress di Barcellona, come tutte le grandi fiere tecnologiche, è anche l'occasione per ragionare su scenari e previsioni sul futuro delle nostre vite, sempre più legate alle soluzion ...informazione