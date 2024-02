Spagna | arrestato tifoso Atletico Madrid per insulti a bambina con maglia di Vinicius

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Undell’è statoinper aver insultato in modo razzista e augurato la morte a unadi otto anni che indossava la maglietta del RealdiJr. La polizia spagnola, dopo lunghe indagini rispetto a questo episodio accaduto a settembre, ha deciso di procedere nei confronti di questo soggetto per un crimine d’odio. L’uomo ha anche colpito al braccio per due volte la zia che teneva in mano la, poi è stato fermato da altri tifosi e ha rischiato il linciaggio. SportFace.