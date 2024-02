Spaccio nei boschi Due in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono stati colti in flagrante mentre spacciavano neiaccanto la Pedemontana. Così sono scattate leai polsi di 2 marocchini irregolari di 34 e 24 anni. Addosso ai due sono state trovate oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo, cocaina, hashish ed eroina, singolarmente confezionate in circa cento dosi e pronte per la vendita, oltre che la somma contante di 750 euro e diversi telefoni cellulari utilizzati per il contatto con gli assuntori. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro. L’operazione è stata realizzata con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. S.G.